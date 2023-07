Camera | lunedì flashmob intergruppo donne | ' subito legge contro molestie'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi il Tribunale di Roma ha assolto 'perché il fatto non costituisce reato' un bidello dell'Istituto Cine Tv Roberto Rossellini che ha messo le mani addosso a una studentessa allora minorenne, la quale ha descritto così l'agghiacciante episodio: 'Mi ha preso alle spalle senza dire nulla, poi mi ha infilato le mani nei pantaloni e sotto gli slip, mi ha palpeggiato il sedere e mi ha tirato su tanto da farmi male alle parti intime'. Ma il bidello si è giustificato dicendo che si trattava di uno scherzo, e i giudici gli hanno dato ragione anche perché, a loro avviso, quella palpata è durata 'solo fra i 5 e i 10 secondi': troppo poco secondo loro per essere considerata un reato". Inizia così in una nota Laura Boldrini, deputata del Partito democratico. "Una risoluzione oltraggiosa, che sminuisce la portata degli atti violenti ...

