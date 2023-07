Camera | 1 269 euro netti in piu' al mese per i capigruppo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Arriva un aumento di stipendio per idella. Con una delibera votata all'unanimita' dall'Ufficio di presidenza di Montecitorio e l'astensione dei rappresentanti di Pd, Avs e Iv, ai ...

... Avs e Iv, ai presidenti dei nove gruppi parlamentari verra' corrisposta dallauna indennita' aggiuntiva pari a quella gia' erogata ai presidenti di commissione, pari a 2.226,92 euro lordi al ......92 euro, quindi 1.,34 euro netti . Ad avere diritto all'indennità, ma in questo caso solamente ...la finanza pubblica visto che le risorse necessarie saranno prelevate dal contributo che la...... in cui si riconosce un'indennità di funzione ai capigruppo delladei deputati, con una integrazione della diaria di 1.,34 euro netti al mese (a saldi invariati per il bilancio di ...

Per i capigruppo alla Camera un aumento di stipendio: 1.269 euro ... LA NOTIZIA

Segui Tag24 anche sui social Non tutti i capigruppo della camera accetteranno l’indennità aggiuntiva per un aumento dei loro stipendi di oltre 1.200 euro netti. Il Partito Democratico e il Movimento 5 ...Piatto più ricco per i capigruppo alla Camera dei deputati: con la delibera 45/2023 l’Ufficio di presidenza di Montecitorio ha stabilito di concedere un extra nello stipendio dei capigruppo.