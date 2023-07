Calzone di pasta sfoglia | prepara in 5 minuti il piatto dell’estate

Leggi su donnaup

(Di venerdì 14 luglio 2023) Una pietanza che devi assolutamentere in estate è ildi. Questa ricetta può essere perfetta da servire come antipasto durante qualsiasi tipo di pranzo o di cena oppure puoi mangiarlo come secondo alternativo. Insomma se i soliti sapori ti hanno stufato questa è la giusta ricetta per mangiare qualcosa di sfizioso e allo stesso tempo leggero. Solo guardare questoti farà venire l’acquolina in bocca. Inoltrere questoè facilissimo e anche molto veloce. Curiosa di scoprire come realizzare questo? Allora devi solo continuare a leggere qui sotto!di: ingredienti ezioni. Gli ingredienti per realizzare ...