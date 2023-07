Calista Flockhart | i look più glam della moglie di Harrison Ford

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha un debole per i red carpet di coppia: negli ultimi anni, ha sfilato sul tappeto rosso sempre in dolce compagnia, accanto a suo marito. Insieme anche a Cannes 2023, per presentare Indiana Jones e il quadrante del destino. Ma dove abbiamo già visto? Non è raro che scatti la scintilla tra celebrità che condividono lo stesso ambiente professionale. È accaduto anche aed. Entrambi attori, hanno accompagnato grande e piccolo schermo con il proprio talento e di recente hanno sfilato anche insieme sul tappeto rosso. Marito esono ben stabili nel panorama hollywoodiano. E mentre...

Harrison Ford ee la gaffe del posto in sala a Cannes: "Sei proprio dietro di me" X Leggi anche › Harrison Ford: "I miei quarant'anni con Indiana Jones" › 'Indiana ...... che gli ha dato soddisfazioni (un paio di salvataggi, in questo se la gioca con Tom Cruise) e problemi (un incidente con un velivolo d'epoca, sua moglie, l'attriceha smesso di ...Con lui, oltre alla moglie, anche Phoebe Waller - Bridge e Mads Mikkelsen. Ford, che nella pellicola torna giovane con effetti speciali, è il leggendario eroe archeologo per la ...

Calista Flockart, il video alla prima di Indiana Jones AMICA - La rivista moda donna

Voleva completare la storia umana del tizio con cui ha passato metà della vita. Senza nascondere le ferite che la vita ha inferto a entrambi. Minimizzando, come suo costume: «In realtà voglio solo arr ...Fra le molte questioni in sospeso risolte in Indiana Jones e il Quadrante del Destino - attualmente nelle sale - troviamo anche quella del destino di Mutt Williams (Shia LaBeouf) che non compare nel f ...