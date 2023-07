Calendario nuoto di fondo | Mondiali 2023 | orari sabato 15 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sono cominciati idia Fukuoka, in Giappone, città che ospiterà le tante discipline acquatiche che saranno impegnate fino al prossimo 30. Da questa notte si comincerà con ildinelle acque del Seaside Momochi Beach Park. LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DIDIDALL’1.00 Si comincia immediatamente con la 10 chilometri femminile. Saranno Ginevra Taddeucci, argento agli Europei 2022 su questa distanza, e Giulia Gabbrielleschi, bronzo iridato lo scorso anno sulla mezza distanza, le prime carte giocate dalla spedizione azzurra. Da ricordare come in questaci sono in gioco, oltre alle medaglie, i pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, proprio per le migliori tre. Idi ...

...raggiunto per il duo composto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel doppio tecnico di... I RISULTATI DI OGGI 14 LUGLIO ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, ...ILCOMPLETO: DATE E ORARI MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA I ... GIORNO PER GIORNO QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTIN VASCA - Per ...girone B orario italiano (locale +7 ore) Lunedì 17 luglio Francia - Italia alle 6:30 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer Mercoledì 19 luglio Italia - Canada alle 2:00 in diretta su ...

Mondiali nuoto 2023, il programma completo: calendario e gli italiani in gara a Fukuoka Fanpage.it

Toccherà poi al nuoto in acque libere mentre il nuoto in vasca si prenderà la scena nella Hall A del Marine Messe la settimana successiva: le prime batterie fra le corsie sono in calendario domenica ...All’1 in diretta Rai e Sky, tocca prima alle donne con Taddeucci e Gabbrielleschi. Le speranze del d.t. Rubaudo dopo le 6 medaglie del 2022 ...