Calendario amichevoli Inter | date e orari ufficiali delle partite

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'Inter debutterà in Serie A il 19 agosto contro il Monza, ma prima disputerà amichevoli per definire il suo precampionato. Ecco, in un'unica pagina, tutti gli aggiornamenti su come la squadra di Inzaghi arriverà all'esordio ufficiale. PRECAMPIONATO 2023-2024 Al-Nassr giovedì 27 luglio (Osaka – Giappone) PSG-Inter martedì 1 agosto ore 12.20 (Tokyo – Giappone)

In attesa dell'ufficializzazione delcompleto degli impegni della squadra di Inzaghi , i ... Tutti gli incontriin programma tra luglio e agosto, compresi i match all'interno dell '...Durante leche abbiamo giocato a Milano ci hanno messo in difficoltà anche se non ...due classificate di ogni pool si affronteranno nelle semifinali incrociate I risultati e il...Al di là di questo, oggi è importante sottolineare il fatto che con il nuovoinizia la ... Per far recuperare più possibile i nostri nazionali, non faremoprecampionato per cui ...

La stagione 2023/2024, per l'Inter, è già iniziata. I nerazzurri, nella giornata di giovedì 13 luglio, si sono infatti ritrovati per il consueto raduno ad Appiano Gentile. Qui Simone Inzaghi, può... Le amichevoli precampionato della squadra allenata da mister Inzaghi, tra cui spicca quella a inizio agosto col PSG, saranno trasmesse su Sky e DAZN.