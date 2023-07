Calendario amichevoli estive oggi venerdì 14 luglio | programma | orari e diretta tv

(Di venerdì 14 luglio 2023) Con ormai tutte le 20 squadre di Serie A che hanno iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2023/2024, iniziano anche i primi test. Si inizia proprio quest’14, con l’Empoli che sarà la prima a scendere in campo quest’estate. Gli uomini di Paolo Zanetti, che si stanno allenando in Toscana prima di trasferirsi per una settimana in Austria, affronteranno il Castel Fiorentino con calcio d’inizio alle ore 18:00. La sfida sarà trasmessa insulla pagina Facebook dell’Empoli.14Ore 18:00 – Empoli – Castel Fiorentino (Facebook) SportFace.

...di Dimaro) e di giovedì prossimo e di lunedì 24 giorni in cui sono previste le due... previsto per domani mattina con la prima seduta ina Dimaro e con il primo bagno di folla dei ...Al di là di questo, oggi è importante sottolineare il fatto che con il nuovoinizia la ... Per far recuperare più possibile i nostri nazionali, non faremoprecampionato per cui ...Di seguito il, in costante aggiornamento, delleche vedranno impegnate le venti squadre di Serie A. Il programma delleAtalanta 16 luglio (Clusone, ore 17) Atalanta - ...

Reggiana: il calendario del campionato di serie B e delle prime amichevoli. VIDEO Reggionline

Inizieranno già oggi, venerdì 14 luglio, le amichevoli precampionato delle squadre di Serie A. Ad inaugurare i test preseason sarà l'Empoli che affronterà i dilettanti del Castelfiorentino al Centro S ...Il calendario con date e orario delle principali partite amichevoli estive che precedono l'inizio del campionato di Serie A 2023/2024 ...