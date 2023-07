Calendario amichevoli estive oggi venerdì 14 luglio | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 luglio 2023) Con ormai tutte le 20 squadre di Serie A che hanno iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2023/2024, iniziano anche i primi test. Si inizia proprio quest’14, con l’Empoli che sarà la prima a scendere in campo quest’estate. Gli uomini di Paolo Zanetti, che si stanno allenando in Toscana prima di trasferirsi per una settimana in Austria, affronteranno il Castel Fiorentino con calcio d’inizio alle ore 18:00. La sfida sarà trasmessa insulla pagina Facebook dell’Empoli.14Ore 18:00 – Empoli – Castel Fiorentino (Facebook) SportFace.