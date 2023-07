Caldo | venerdì da bollino rosso in 10 città | sabato in 15

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - Con ilche sta soffocando l'Italia, aumentano leda '', dove il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Secondo il bollettino del ministero della Salute, l'allerta di livello 3, la più elevata, che oggi interessa 10, ne riguarderà 15 domani: a Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo si aggiungeranno fra 24 ore Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia e Messina. Allerta di livello 2 ("arancione") domani in 6(Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina e Palermo). Solo Torino sara' in verde, pari a un rischio 0. In ulteriore crescita anche le temperature. Quelle percepite - sempre secondo il bollettino - oggi faranno registrare picchi ...

