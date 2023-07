Caldo record in arrivo | il termometro supererà i 40 gradi

Leggi su agi

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - Fase di maltempo in via di archiviazione sulle regioni del Nord con un campo di alta pressione che rinforzandosi sul Mediterraneo porterà condizioni di tempo asciutto su tutta l'Italia. Ci attende dunque un weekend soleggiato e conin aumento specie a partire da domenica. Ma attenzione alla prossima settimana quando ci sarà un'ondata diper la nostra Penisola, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Lo confermano gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano. A partire da lunedì e probabilmente per tutta la settimana i termometri potranno superare i 40su molte città. Attesi addirittura picchi oltre i 45, specie sulla Sardegna. Al momento le previsioni dicono che l'ondata didovrebbe lentamente attenuarsi solo nel corso dell'ultima ...