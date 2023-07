Caldo | oltre 47 gradi al suolo in Sicilia e Puglia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Non accenna a placarsi l’ondata diin Italia con punte di 47sul terreno registrate in. A confermarlo sono i dati delle temperature della superficie terrestre registrati ine sulle pendici dell'Etna in(rilevate tra il 9 e il 10 luglio). Lo dimostra l'animazione della missione Sentinel-3 del programma di osservazione satellitare della Terra Copernicus, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dalla Commissione Ue. «La temperatura superficiale del, - osservano gli esperti di Copernicus in una nota - è una variabile importante del sistema climatico del nostro pianeta. Descrive processi come lo scambio di energia e acqua tra la superficie terrestre e l'atmosfera e influenza il tasso e i tempi di crescita delle piante»

...alle innumerevoli manifestazioni sulla legalità in suo nome . Ebbene, qualcuno dica al ... Leggi Anche Muore soffocato dalin un magazzino di Firenze: 'Aveva una temperatura di 43°C' La ...... per non rischiare che un passaggio drastico dal freddo ale viceversa provochi laringiti, ... ' Niente alcol ': le sostanze alcoliche mentre si guida,ad essere vietate per legge, possono ..."Il nostro Paese è attraversato in questi giorni da un'ondata incredibile di, e nei prossimi ...che a interessarsi di magistrati e di inchieste il governo Meloni può dare risposte su questo ...

Record di caldo in Italia e Europa, temperature oltre i 40 gradi Avvenire

La rivista scientifica Science dedica una monografia all’argomento più «caldo» del momento. Tante le domande ma nessuna risposta. Un contributo autorevole per capire meglio ...Luglio 1983: Un'estate di Calore Eccezionale Non possiamo affermare che l'onda di calore avrà una durata identica alle precedenti, tuttavia, al momento, ...