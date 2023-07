Caldo killer | addetto delle pulizie si accascia e muore soffocato in un magazzino | aveva una temperatura corporea di 43 gradi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Accertamenti della Asl e della procura a Firenze per la morte di undi 61 anni, Stefano Olmastroni, che si è sentito male in undove ci sarebbero state...

FIRENZE - Accertamenti della Asl e della procura a Firenze per la morte di un addetto delle pulizie di 61 anni, Stefano Olmastroni, che si è sentito male in un ...Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, si registrano temperature record in tutto il mondo. Per rendersene conto basta dare uno sguardo a ciò che circonda, ...