Caldo killer | addetto alle pulizie muore in un magazzino

L'uomo è arrivato in ospedale con una temperatura corporea di 43 gradi Di: Redazione Sardegna Live Ci saranno degli accertamenti da parte della Asl e della Procura a Firenze per far luce sulla morte ...Il caldo non gli ha lasciato scampo. Temperature altissime che sempre di più flagellano l'Italia e non solo, innescate dall'emergenza climatica. La procura di Firenze ha aperto una inchiesta, ...

Ci saranno degli accertamenti da parte della Asl e della Procura a Firenze per far luce sulla morte di un addetto delle pulizie di 61 anni, Stefano Olmastroni, che si è sentito male in un magazzino.