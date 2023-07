Caldo estremo in Europa | le vittime e i danni

(Di venerdì 14 luglio 2023) In Italia è morto un operaio di 44 anni mandato a lavorare in strada a mezzogiorno. Ad Atene chiusa l'Acropoli nelle ore centrali della giornata per evitare malori. In Croazia si combatte contro gli incendi

la prossima settimana, apice fra 17 - 20 Luglio Questa leggera attenuazione però risulterà solo transitoria, in quanto da Domenica in poi l'Anticiclone Africano si intensificherà ...Condizioni di- si spiega - rappresentano un rischio per la salute soprattutto in sottogruppi di popolazione caratterizzati da una limitata capacità di termoregolazione fisiologica o ...... per affrontare un viaggio lungo e in condizioni ambientali al limite dell'è importante ... per non rischiare che un passaggio drastico dal freddo ale viceversa provochi laringiti, ...

Caldo estremo ma con nuovi temporali all'orizzonte. Meteo & Radar

Il caldo torrido degli ultimi giorni potrebbe essere costato la vita a un lavoratore di 61 anni. L’uomo, un addetto delle pulizie, è morto due giorni fa in un magazzino di Firenze in cui ci sarebbero ...Un operaio di 61 anni è morto sul lavoro a causa dell'eccessivo caldo: è stato colto da un malore improvviso che è risultato fatale.