Caldo africano senza fine da Roma a Bologna | prossima settimana da record

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilprepara un weekend dain Italia. Il maltempo che ha colpito alcune zone del Nord nelle ultime ore con pioggia e temporali si appresta, già da oggi 14 luglio, ad andare in archivio. Sole e temperature alte per l’anticicloneCerbero da Milano a, da Napoli a Palermo, con un elenco di 10 città da bollino rosso secondo i parametri del ministero della Salute.torrido e campanello d’allarme per la salute di fragili, anziani e bambini a, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti,e Viterbo. Bollino arancione a Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina e Palermo. Bollino giallo a Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria e Trieste. Il ...

L' anticiclone sub tropicale (o nord), sta iniziando a far sentire il suo volto più accentuato. I +40,1°c della giornata di ... ma tuttavia, con valori massimi attorno ai +35°c sulle aree ...Rimane invece decisamente più stabile e asciutto al centro - sud e quindi anche a Palermo come vedremo, dove ilè protagonista con picchi locali di oltre +40°C su pianure interne di ...Previsioni meteo Genova, immagine di repertorio fonte ANSA. Piogge, temporali e grandinate al nord, stabilità eal centro - sud E' già evidente in queste ore un nitido miglioramento delle condizioni meteo all'interno della nostra Penisola, dopo che per tutta la prima parte della giornata odierna ...

Sull'Italia una nuova ondata di caldo africano: dopo Cerbero ora arriva Caronte RaiNews

Tornerà a rinforzare l'anticiclone africano e le temperature aumenteranno con caldo anche intenso, ma sulle Alpi transiterà qualche rovescio o temporale.L'anticiclone Cerbero lascia il posto a Caronte: da domenica nuova ondata di calore ancora più intensa ...