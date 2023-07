Caldo africano in Grecia | Atene chiude l’Acropoli

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il sito archeologico non accoglie visitatori tra le 12 e le 17 Il, con temperature superiori ai 40 gradi nellacentrale e meridionale, ha portato alla chiusura delditra le 12 e le 17. La decisione è stata presa dopo che in mattinata un turista in visita al noto sito archeologico ha avvertito un malore dovuto aled è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo i meteorologi, non vi è alcun segnale che adle temperature scendano intorno ai soliti 35 gradi registrati a luglio. Inè stato vietato alle imprese di mandare in strada i fattorini per le consegne di cibo e non solo durante le ore più calde, mentre i dipendenti statali sono stati invitati a ...