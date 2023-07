Calderone | Non credo al salario minimo per legge | ma alla buona contrattazione collettiva

Roma, 14 luglio 2023 "Perchécredo al salario minimo per legge Perché io credo nella buona contrattazione collettiva e nel ... Marina Elvira, in occasione dell'evento di presentazione di ...a caso con la card si potrà acquistare 'pesce fresco' masurgelato , per esempio. 'Abbiamo lavorato in completa sinergia con Giorgetti e coordinato gli interventi conche ha ...Sta iniziando invece a diventare centrale, come ha riferito anche la ministra. Per il ... Il lavoro domestico è un lavoro come gli altri,è un lavoro marginale. Inoltre evidenzio che in ...

Calderone: "Non credo al salario minimo per legge, ma alla buona ... Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) “Perché non credo al salario minimo per legge Perché io credo nella buona contrattazione collettiva e nel valore delle parti ..."Credo nella buona contrattazione collettiva - ha aggiunto - e soprattutto nel valore delle parti sociali e nel valore rappresentato dalla qualità delle ...