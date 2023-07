Calciomercato | Valencia Guerra fredda con Cavani | il Boca attende

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il Matador è fuori dal progetto tecnico degli spagnoli(SPAGNA) - Il futuro di Edinsonsarà lontano da. L'attaccante uruguaiano ex Palermo e Napoli non rientra nei piani del club spagnolo e pertanto questa estate con tutta probabilità troverà una nuova destinazione. Il Matad

Commenta per primo Il club inglese del Leeds saluta l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo Rodrigo Moreno Machado (classe 1991 ex Benfica e), che va a giocare in Qatar all'Al - Rayyan.La trattativa colper Musah è in fase di stallo, così si valutano anche delle piste alternative come quella che porta a Dominguez . Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'argentino del ...Più lontano invece il talento georgiano del, Giorgi Mamardashvili, a 7,50.

Musah, primo giorno di raduno col Valencia: 'Felice di essere qui ... Calciomercato.com

Milan, la ricerca ad un rinforzo per il centrocampo è iniziata. Alcuni nomi scartati, altri al vaglio della dirigenza. Andiamo a vedere un asse caldo ...Onana si è presentato al ritiro dell’Inter ma rischia di essere una toccata e fuga: i nerazzurri aspettano l’affondo decisivo del Manchester United che dovrebbe arrivare a ...