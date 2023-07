Calciomercato | Valencia Guerra fredda con Cavani | il Boca attende

Il Matador ha un altro anno di contratto e non sembra intenzionato a risolvere consensualmente l'accordo in essere, dall'altra parte ilnon è disposto a rescindere il contratto pagando le ...Commenta per primo Il club inglese del Leeds saluta l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo Rodrigo Moreno Machado (classe 1991 ex Benfica e), che va a giocare in Qatar all'Al - Rayyan.La trattativa colper Musah è in fase di stallo, così si valutano anche delle piste alternative come quella che porta a Dominguez . Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'argentino del ...

Cavani verso il Boca Juniors: 'E' il mio sogno'. Trattativa vicina alla chiusura AreaNapoli.it

Il Matador è fuori dal progetto tecnico degli spagnoli VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il futuro di Edinson Cavani sarà lontano da Valencia.Milan, la ricerca ad un rinforzo per il centrocampo è iniziata. Alcuni nomi scartati, altri al vaglio della dirigenza. Andiamo a vedere un asse caldo ...