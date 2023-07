Calciomercato ultime notizie oggi | Roma | ufficiale Kristensen Lazio | incontro per Amdouni Juventus | contatti con David La Fiorentina

Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta testuale su ilmessaggero.it.NIZZA IN POLE - Nelleore si sono intensificati i contatti tra il Milan e il Nizza per Tourè. Il club francese ha promesso di presentare un'offerta nelle prossime ore consapevole che la ...Il serbo ha messo a referto 10 o più gol e 10 o più assist nelle suesette stagioni, un contributo di qualità e quantità del quale i Lancieri potrebbero presto fare a meno.

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

una società che ho seguito con estremo interesse negli ultimi anni", ha dichiarato Kristensen. "Le performance della squadra inoltre hanno accresciuto in me il desiderio di aderire a questo progetto e ...In casa Juventus in vista del calciomercato, il Newcastle tenta Bonucci, ma anche se l'affare sembra possibile, la trattativa tra i due club è difficile ...