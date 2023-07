Calciomercato | ufficiali i trasferimenti di due sanniti | uno in C | l’altro in D

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa dei colpi di mercato del nuovo Benevento targato Carli e Andreoletti, oggi è stata la giornata di due. Mauro Coppolaro e Luca Sparandeo hanno firmato gli accordi che li legheranno, rispettivamente, a Carrarese e Trapani.Coppolaro lascia la serie B dopo le 17 presenze collezionate con il Modena per ripartire dalla C, stesso campionato della Strega ma girone differente per il classe ’97. Ripartirà ancora dalla D, invece, il classe ’99 Sparandeo, fresco di accordo con il Trapani. Nell’ultima stagione ha disputato lo stesso torneo con la maglia della Vibonese, disputando 29 gare e realizzando una rete. “Sono carico e motivato di questa nuova avventura a Trapani“, sono state le prime parole di Sparandeo, “sono in una società ambiziosa, non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e della squadra. Le mie ...