Calciomercato serie B 2023 | acquisti e cessioni

Leggi su today

(Di venerdì 14 luglio 2023) Giorni di fuoco non solo per il caldo torrido, ma anche per le operazioni a raffica annunciate dai club diB che hanno già iniziato il conto alla rovescia verso il campionato/2024. Il Palermo è scatenato: dopo i pilastri in difesa, ecco Roberto Insigne dal Frosinone in attacco. Il Como...