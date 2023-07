Calciomercato Serie A | le trattative | sondaggio per Arthur e sorpresa Pereyra

(Di venerdì 14 luglio 2023) Giornata importante sul fronteinA. Leentrano sempre più nel vivo e le prossime due settimane si preannunciano decisive per definire le ultime operazioni. Particolarmente attive le milanesi, alla ricerca di calciatori all’altezza dopo le ultime cessioni. Si preannuncia una lotta bellissima per lo scudetto con il Napoli ancora favorito. In corsa anche la Juventus di Massimiliano Allegri, senza dimenticare Lazio e Roma. Poi la solita bagarre per le posizione di Europa, Conference League e per evitare le retrocessione. Foto di Alessandro Di Marco / Ansa, le– La Juventus ha deciso di mettere fuori rosa quattro calciatori. Il centrocampistanon rientra più nei piani del tecnico Massimiliano Allegri ed ...

Il primo giapponese ad approdare inA fece da apripista non solo a molti connazionali che, ... Ma con un mese e mezzo didavanti tutto è possibile. Anche che quasi trent'anni dopo ...premiazione Coppa d'Africa (Wikimedia Commons) -.itFase a gironi ed eliminazione ... nazionali africani, che militano nella nostraA. Conseguentemente c'è chi potrebbe chiedersi ...Entusiasmo e coinvolgimento. Sta vivendo così questo momento la tifoseria del Palermo , soprattutto dopo i primi colpi diche danno un chiaro segnale, si punta alla promozione inA. Lucioni , Ceccaroni , Vasic , Mancuso e Insigne sono i primi cinque colpi messi a segno dalla società ed altri ne ...

Calciomercato, le news del 13 luglio Sky Sport

Messo fuori rosa dalla Juventus, Leonardo Bonucci, difensore centrale classe 1987 della nazionale azzurra, potrebbe chiudere comunque la carriera in Serie A: come riportato ...Il suo passaggio in Italia nell'estate 1994 fu epocale. Non tanto per quanto fatto vedere in campo. Per la verità molto poco. Quanto piuttosto per il fatto che l'arrivo di Kazu Miura al Genoa rapprese ...