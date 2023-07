Calciomercato Roma | Mou spinge per Morata | così può arrivare

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 luglio 2023), Mourinhoper avere a sua disposizione Alvaro: ecco come puòLadi José Mourinhoperal sì di Alvaro, obiettivo principe per l’attacco. Lo spagnolo è il preferito del portoghese, con Scamacca, seguito a sua volta anche dai rossoneri, come piano B. La formula dell’operazione, cioè l’apertura al prestito, determinerà con ogni probabilità chi sbarcherà a Trigoria.