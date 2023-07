Calciomercato Napoli | ecco il vice di Meret | fissate le visite mediche per il portiere

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo la straordinaria e vincente stagione dello scorso anno, ilha iniziato quella nuova con diversi cambiamenti e novità. Tutto è incominciato con l’addio di Spalletti e con una lunga scelta tra i tanti nomi sulla lista dei papabili sostituti del tecnico di Certaldo e Aurelio De Laurentiis ha convinto Rudi Garcia a sedersi sulla panchina dei partenopei. L’ultimo arrivo in società invece è stato Mauro Meluso, che ha preso il posto di Giulini, approdato alla Juve, come Direttore sportivo. Meluso deve risolvere parecchie questioni spinose, tra le quali la sostituzione di Kim Min-Jae, che solamente dopo una stagione con la maglia azzurra si è trasferito al Manchester United. In difesa servirebbe dunque un nuovo giocatore che sarebbe titolare nella formazione tipo di Garcia, mentre ilsarebbe alla ricerca anche di un esterno d’attacco e di ...