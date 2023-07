Calciomercato | Manchester City Stampa tedesca Accordo Walker-Bayern

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'esterno della nazionale inglese pronto a trasferirsi in Bundesliga MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Kyleha detto sì alMonaco. Il terzino inglese, secondo quanto riportato da Sky Sport Germany, avrebbe raggiunto l'intesa con il club bavarese che offre un contratto fino al 2025 con un'

Commenta per primo Il Galatasaray ha chiesto alUnited il centrocampista brasiliano Fred , 30 anni ex Shakhtar Donetsk.L'exUnited, fresco vincitore della Conference League, ha fatto il punto sulle strategie diche vedono gli Hammers ...Rasmus Hojlund (LaPresse) -.itIntanto non tramonta la pista Paris Saint - Germain, ... La 'Dea' valuta 60 milioni il 'Vichingo' danese, nei desideri inoltre delUnited. Sia ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, Onana al Manchester United per 55 milioni. Milan-Reijnders quasi fatta ... Fanpage.it

Theo Hernandez a sorpresa potrebbe lasciare il Milan. Un club è disposto a fare follie per arrivare al francese. I dettagli.La grande fatica di vendere i diritti tv della Serie A è un sintomo grave. Marco Bellinazzo a Huffpost: "Le gare veramente redditizie siano davvero ...