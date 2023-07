Calciomercato Inter | per Onana si aspetta solo il via libera Addio vicino

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 luglio 2023), per i nerazzurri siil viaper la cessione di André. Piùil suoIn attesa della chiusura dell’affare per il suo approdo al Manchester United, Andréè tra gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi nel ritiro di Appiano Gentile dell’. Secondo quanto però riportato da Sky SportS UK, il camerunense è in attesa del viaper svuotare il proprio armadietto e volare così in direzione Manchester. Le cifre finali del trasferimento dovrebbero aggirarsi tra i 52 e i 53 milioni di euro, bonus compresi.