Calciomercato | Fiorentina Parisi ufficiale | Biraghi rinnova

Il classe 2000 arriva a titolo definitivo dall'Empoli FIRENZE - Fabiano Parisi è un nuovo giocatore della. A renderlo noto è lo stesso club viola attraverso un comunicato nel quale specifica che il terzino sinistro, classe 2000, arriva dall'Empoli a titolo definitivo. La società toscana, sempre ...Di Arthur pure ormai si sa tutto, si lavora a un prestito per provare a limitare i danni, ci sono Crystal Palace etra le altre. Per Denis Zakaria c'è una trattativa avviata, è quella col ...Commenta per primo Contestualmente alla firma di Parisi, laha annunciato anche il rinnovo di contatto per il proprio capitano Cristiano Biraghi . Questa la nota del club: 'ACFcomunica che il calciatore Cristiano Biraghi ha rinnovato il contratto per i diritti alle prestazioni sportive, che lo lega alla Società viola, fino al 30/06/2025 con rinnovo automatico a ...

Molto attivo nel mercato il Catania che ora avrebbe messo nel mirino anche una punta di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente Grella ai microfoni di Sky, il club etn ...L'ufficialità del primo acquisto del calciomercato della Fiorentina è finalmente arrivata: Fabiano Parisi sarà un nuovo giocatore della Viola ...