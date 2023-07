Calciomercato | Arsenal Ufficiale l' acquisto di Timber dall' Ajax

Commenta per primo Jurrien Timber è un nuovo giocatore dell'. Il club londinese decide di puntare sul difensore classe 2001, pagato all' Ajax 34,2 milioni di sterline.L'operazione è fatta da giorni, anzi da settimane, con l'che pagherà 105 milioni di ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 14 luglio 2023Commenta per primo Willian si appresta a cambiare squadra in Inghilterra. L'attaccante brasiliano (classe 1988 ex Shakhtar, Chelsea e) lascia il Fulham per il Nottingham Forest, con cui firmerà un contratto annulae fino a giugno 2024 con opzione per un'altra stagione.

Arsenal, UFFICIALE: colpo Timber dall'Ajax | Mercato Calciomercato.com

A conferma della “pazzia calcistica” di Guardiola – che quest’anno ricordiamo si è inventato uno Stones come mediano davanti alla difesa persino in una finale di Champions League – ci pensa una ...La Roma non pensa solo ad Alvaro Morata per il calciomercato: l'obiettivo è anche Scamacca, la chiave potrebbe essere il centrocampista Rice ...