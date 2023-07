Calciomercato | Arsenal Ufficiale l' acquisto di Timber dall' Ajax

"Siamo molto felici di portare Timber all'- ha detto il ds dei gunners, Edu - . È un giocatore che seguivamo da molto tempo". "È un giovane difensore versatile, che si adatterà al nostro ...Commenta per primo Jurrien Timber è un nuovo giocatore dell'. Il club londinese decide di puntare sul difensore classe 2001, pagato all' Ajax 34,2 milioni di sterline.L'operazione è fatta da giorni, anzi da settimane, con l'che pagherà 105 milioni di ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 14 luglio 2023

Il difensore olandese ha firmato un contratto a lungo termine con i gunners LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Jurrien Timber è un nuovo ...