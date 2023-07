Calcio under 15 | partita truccata tra ragazzini - La combine organizzata dai genitori | squalificati tre baby giocatori

(Di venerdì 14 luglio 2023) commenta15 in Toscana coinvolto in uno scandalo: la squadra pisana dello Zambra è stata esclusa dai campionati regionali per aver truccato una. E' infatti arrivata la condanna ...

Senza dimenticare le 6 partite in maglia azzurra: 5 con l'21 (la prima il 25 marzo 2009 in Austria) e una con l'20", si legge ancora nella nota del Modena. - foto LivePhotoSport - . pdm/...commenta15 in Toscana coinvolto in uno scandalo: la squadra pisana dello Zambra è stata esclusa dai campionati regionali per aver truccato una partita. E' infatti arrivata la condanna definitiva ...Così il tecnico della Nazionale italiana maschile19 di, Alberto Bollini, dopo la vittoria di ieri sera contro la Spagna, per 3 - 2, nella semifinale degli Europei di categoria. Domenica,...

Italia-Portogallo, Finale Europei Under 19 calcio: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming OA Sport

Riusciremo a prenderci la rivincita Il calcio d'inizio di Portogallo - Italia, gara valida per la finale degli Europei Under 19, è alle ore 21:00 di domenica 16 luglio 2023. La finale dell'Europeo ...Calcio under 15 in Toscana coinvolto in uno scandalo. Lo Zambra, squadra pisana, è stata esclusa dai campionati regionali per una partita truccata. La combine è stata organizzata da alcuni genitori.