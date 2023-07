Calcio | Pereyra saluta l’Italia | vola in Turchia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Altra grossa perdita per i fantallenatori Robertoed il Fanta. Il contratto del calciatore con l’Udinese è scaduto il 30 giugno e parecchie società italiane si erano interessate al centrocampista, ultima in ordine temporale l’Inter. Ma la decisione è stata presa: nelle prossime ore l’inizio della sua nuova avventura. Come riportato dalla stampa locale,ha scelto il Besiktas. Il centrocampista argentino andrà a firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione e nelle prossime ore è atteso a Istanbul per le visite mediche di rito, prima della firma e la relativa ufficialità. Il classe 1991 è arrivato in Italia nell’estate del 2011 dal River Plate e in totale ha collezionato, tra Udinese e Juventus, 224 presenze, 25 gol e 34 assist in Serie A. Una ...