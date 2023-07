Calcio Napoli | ultimo allenamento prima della partenza per Dimaro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il gruppo nonostante le molte assenze ha iniziato a conoscere il nuovo allenatore Il vero ritiro precampionato per ilinizierà con l’arrivo a-Folgarida previsto per oggi verso le 19.00 / 19.30. Il gruppo, nell’al Konami Center di Castelvolturno, ha svoltolavoro in palestra e, successivamente, si sono spostati

... pratico, onesto e coerente di vedere ilche non è quello di parole e chiacchiere. L'... che diventa un calciatore nerazzurro al 100% Il 15 dicembre 2013, nella partita contro il, para il ...- L'attore Enzo Decaro è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante '24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ...Il centravanti canadese Jonathan David, obiettivo deldi Rudi Garcìa in caso di cessione di Victor Osimhen, secondo L'Equipe è la chiave del Lille per dare vita al proprio calciomercato. Diversi club di Premier, infatti, hanno mostrato interesse ...

FOTO Poste Italiane, francobollo dedicato allo scudetto del Napoli: tiratura limitata CalcioNapoli1926.it

Calciomercato Napoli. Il Napoli sta lavorando sul mercato per fortificare la squadra in vista della prossima stagione. Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, è tra le priorità del club ...Secondo Tuttomercatoweb, oggi potrebbe arrivare l’annuncio TMW scrive: “Le visite mediche di Pierluigi Gollini con il Napoli sono fissate tra oggi e domani. Il giocatore si trasferisce in prestito con ...