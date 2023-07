Calcio Napoli | Kiss Kiss Napoli non sarà più la radio ufficiale Sorgesana nuova acqua ufficiale

Ilcampione d'Italia, dopo il raduno al centro sportivo di Castel Volturno, è partito alla volta del Trentino Val di Sole, per raggiungere Dimaro Folgarida , sede del ritiro estivo in preparazione ...La candidatura di Edoardo De Laurentiis alle prossime elezioni europee è una notizia 'falsa e priva di qualsiasi fondamento'. Lo sottolinea in una nota la Società sportiva, smentendo così l'indiscrezione riportata da un quotidiano circa la possibile candidatura di Edoardo De Laurentiis, figlio del patron delAurelio De Laurentiis, alle prossime ...Notizie- Frank Anguissa non si riposa mai! Il centrocampista ha postato sui suoi profili social un video dove si allena duramete in vista del ritiro dela Dimaro. Nel finale del video ...

Secondo Tuttomercatoweb, oggi potrebbe arrivare l'annuncio TMW scrive: "Le visite mediche di Pierluigi Gollini con il Napoli sono fissate tra oggi e domani. Il giocatore si trasferisce in prestito con ...