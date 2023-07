Calcio | Napoli | definito il ritorno di Gollini

(Di venerdì 14 luglio 2023) Fissate le visite mediche del portiere Ilcomincia a muoversi sul mercato a piccoli passi. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del nuovo direttore sportivo, la società azzurra haun nuovo acquisto. Si tratta, in realtà, di una conferma: Pierluigisarà, infatti, un portiere delanche nel prossimo campionato. Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di routine e agli accertamenti clinici del caso, poi metterà nero su bianco sul contratto che lo riporterà in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto. Aurelio De Laurentiis sborserà 500mila euro per il prestito e poi, qualora volesse riscattare il suo cartellino, dovrà staccare un assegno pari a 7 milioni di euro. Proprio in questi istanti, i due club sono giunti allo scambio dei documenti. Manca solamente l’annuncio ...

... pur con estremo rammarico, comunichiamo che Radio Kiss Kissnon intende rinnovare il contratto per il titolo di radio ufficiale della Società SportivaSpA, ma che, dati i nostri ..., Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa League, mentre la Juventus punta a vincere la Conference. Non ......le speciali giacche create da Antonio Goeldlin in onore della vittoria dello scudetto del. ...giacche uniche e di grande impatto che celebrano il successo sportivo e le emozioni che ilpuò ...

Nasce una nuova squadra: accordo tra Calcio Napoli e Acqua Sorgesana ilmattino.it

L'avvocato Dario Canovi è intervenuto a "Marte Sport Live - tiro al bersaglio", in onda su Radio Marte: “Il calcio sotto scacco degli arabi Non ci sono possibilità per darsi una regolata, questo sign ...Il Napoli comincia a muoversi sul mercato a piccoli passi. Dopo aver ufficializzato l'arrivo del nuovo direttore sportivo, la società azzurra ha definito ...