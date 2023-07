Calcio | Napoli da oggi in ritiro a Dimaro in Val di Sole

Ilè partito dopo pranzo dallo stadio Maradona, direzione Val di Sole. La prima parte del ritiro estivo in Trentino durerà fino al 25 luglio . Il primo giorno è stato di viaggio per la squadra ...A Dimaro stamani ilha aperto uno store che è stato preso subito d'assalto dai tifosi che hanno acquistato le nuove divise della squadra. Sul fronte dei movimenti di mercato, è imminente l'...Questa affermazione non è stata gradita dal presidente del, che ha affermato che se avesse saputo di questa simpatia, si sarebbe liberato di lui prima . Il presidente delha voluto ...

Il Napoli è in ritiro da questa sera a Dimaro, in Val di Sole.Archiviati i festeggiamenti per lo scudetto, la tensione a Napoli per la prossima stagione inizia a essere palpabile. La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis si trasforma in un vero ...