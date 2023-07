Calcio | Fiorentina | ufficiale l’arrivo di Parisi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il club ha annunciato anche il rinnovo di Biraghi Giornata di annunci ufficiali in casa. Il club viola ha ufficializzato l’acquisto di Fabianodall’Empoli. La notizia era nell’aria da qualche giorno, un colpaccio per la società di Commisso con il terzino che era nel mirino di tantissimi club. Questo il comunicato: “ACFcomunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabianodall’Empoli FC Fabiano, nato a Solofra (AV) il 9 Novembre 2000 ha disputato 58 partite e realizzato 2 Reti in Serie A. Il nuovo calciatore viola, già convocato in Nazionale Maggiore, vanta inoltre 11 Presenze e 1 gol con la Nazionale Under 21?. Contestualmente il club gigliato ha ufficializzato anche il ...