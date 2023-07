(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo il successo sulla Spagna, l'Italia pensa già alla finale col Portogallo. TA' QALI (MALTA) - "I ragazzi sono stati fantastici. Abbiamo giocato contro una squadra che per tecnica e valori individuali è tra le prime nel mondo. Finora non aveva mai perso, incassando solo 2 gol: questo significa che

Calcio: Euro U.19. Bollini 'Scalata montagna, ora vogliamo la cima' Tiscali

