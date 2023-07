Calcio | Empoli cede Parisi alla Fiorentina per 10 milioni euro

Questo il comunicato ufficiale: 'ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabiano Parisi dall'FC Fabiano Parisi, nato ...Giornata di annunci ufficiali in casa Fiorentina. Dopo aver comunicato di aver acquistato Fabiano Parisi dall'a titolo definitivo la società viola ha annunciato di aver rinnovato il contratto al capitano Cristiano Biraghi. La Fiorentina ha comunicato che Il difensore: "ha rinnovato il contratto per i ...2023 - 07 - 14 13:51:17, obiettivo Caprile L'vuole Caprile per sostituire Vicario. Il portiere del Bari è il primo nome sulla lista di Accardi: il giocatore dovrebbe arrivare in ...

TMW - Dopo Caprile, anche Cragno è pronto per una nuova avventura: accordo con il Sssuolo TUTTO mercato WEB

