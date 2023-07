Calcio e finanza | Premier League | è una bolla speculativa?

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un rapporto diffuso da The Athletic ha sollevato alcuni dubbi sulla solidità finanziaria delinglese. L’ipotesi secondo la quale il sistema calcistico inglese potrebbe essere unanasce dalla posizione finanziaria della maggior parte dei club del principale campionato inglese che sarebbero “fortemente dipendente” dai loro proprietari per quanto riguarda la liquidità a disposizione. Secondo lo studio infatti le squadre diinglesi devono ai loro proprietari 2,6 miliardi di sterline. Inoltre più di un club è debitore di “importi significativi, con il rischio di un fallimento sistemico del “castello di carte”. Le condizioni delinglese I proprietari di club spesso assorbono le perdite e forniscono iniezioni di denaro a proprie spese ma questo debito potrebbe essere ...

... uno dei famigerati teppisti del West Ham, che rivela i dettagli intimi della sua vita immerso nel mondo della, della politica, dello spettacolo, del, e criminalità. Fornisce un ...... Sinner ha guadagnato una cifra piuttosto ingente: parliamo, nello specifico, di qualcosa come 8,7 milioni di euro , stando a quanto riferisce. Osservando l'andamento del suo ...Come riporta il portaleil numero uno italiano ha incassato da inizio carriera ben 8.7 milioni di euro, senza calcolare il torneo in corso. Oltre a questo non vanno dimenticati gli ...

Il Milan pronto a spostarsi a San Donato: il progetto integrale Calcio e Finanza

Nulla di fatto nella odierna assemblea della Lega Serie A sul tema diritti tv.La presidentessa della Serie A femminile svela i piani del suo mandato per il futuro, tra diritti televisivi, l’importanza degli sponsor e uno sguardo ai talenti più giovani.