Calcio e finanza | la Premier League è una bolla pronta a scoppiare?

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un rapporto diffuso da The Athletic ha sollevato alcuni dubbi sulla solidità finanziaria delinglese. L’ipotesi secondo la quale il sistema calcistico inglese potrebbe essere unaspeculativa nasce dalla posizione finanziaria della maggior parte dei club del principale campionato inglese che sarebbero “fortemente dipendente” dai loro proprietari per quanto riguarda la liquidità a disposizione. Secondo lo studio infatti le squadre diinglesi devono ai loro proprietari 2,6 miliardi di sterline. Inoltre più di un club è debitore di “importi significativi, con il rischio di un fallimento sistemico del “castello di carte”. Le condizioni delinglese I proprietari di club spesso assorbono le perdite e forniscono iniezioni di denaro a proprie spese ma questo debito potrebbe essere richiamato in ...