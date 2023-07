Calcio | Cagliari | ufficiale l' acquisto di Scuffet

COMUNICATO - Ilè lieto di annunciare l'acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore ...arriva come "dodicesimo": il club punterà ancora su Radunovic. . . 14 luglio 20232022 - 2023 Serie C Squadra Pescara Davide Merola è tornato. L'esterno offensivo questa ... l'obiettivo è Ciocci, 21enne delche pochi mesi fa (mentre era in prestito all'Olbia) è ...

Palomino Cagliari, l’Atalanta ha dato il suo ok alla cessione del difensore Cagliari News 24

Il portiere Simone Scuffet è un giocatore del Cagliari. L'acquisto è stato ufficializzato questo pomeriggio: arriva dal Cfr Cluj a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 ...Il Cagliari ha acquistato un nuovo portiere per Ranieri, ufficializzando l'arrivo dell'azzurro Simone Scuffet dal Cluj a titolo definitivo ...