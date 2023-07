Calcio | Alberto Bollini | “Abbiamo vinto con il cuore e il bel gioco Ora prendiamoci la cima della montagna”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Straordinaria impresa dell’Italia Under 19, che è riuscita a qualificarsi per la finale degli Europei di categoria. Gli azzurrini del CThanno sconfitto la Spagna dopo una semifinale pirotecnica e che ha visto la nostra Nazionale imporsi per 3-2. L’Italia si è portata avanti per due volte con i gol di Vignato e Pisilli, ma la Spagna è riuscita a rimontare. Il gol decisivo è arrivato a cinque minuti dalla fine con i colpo di testa di Lipani. Una rete che vale la finale contro il fortissimo Portogallo, che ha battuto la Norvegia per 5-0 nell’altra semifinale e che aveva già battuto nel girone gli azzurrini per 5-1. Queste le parole di: “I ragazzi sono stati fantastici.giocato contro una squadra che per tecnica e valori individuali è tra le prime nel mondo, finora non aveva mai perso ...