Bullismo a scuola | ecco gli interventi previsti dal Ministero per contrastarlo

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 luglio 2023) ROMA – Ilnelle scuole è un tema particolarmente delicato per tutta una serie di risvolti psicologici che causa nelle vittime, ma anche che stanno a monte di tale tipologia di comportamenti, nascondendo spesso situazioni di disagio giovanile e sociale. Per cercare di contrastare ilnelle scuole, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dopo il consulto con i tecnici dele la relazione finale del lavoro del tavolo ministeriale sul tema del, ha stabilito una serie dida applicare secondo tre direttrici diverse. La prima direttrice riguarda il voto in condotta con le seguenti novità: Gli studenti universitari fanno i furbetti e usano l’IA per svolgere i compiti – Il criterio di valutazione del voto in condotta dovrà essere riferito a ...