Bruno Barbieri e i figli | perché non ne ha avuti

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha deciso di non avereper dedicarsi completamente al lavoro. Il noto chef ha più volte ribadito questa sua scelta, specificando che avrebbe voluto uno, ma una famiglia ha bisogno di amore e attenzione, cose che con il suo lavoro non avrebbe potuto garantire. Allo stesso modo, sulla scelta di non avereha influito anche il suo rapporto col padre, che viveva all’estero ed era lontano. Ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5,ha spiegato: “Non mi manca certamente una moglie, vanno e vengono nella vita, e alla fine ci può anche stare che uno non ce l’abbia. Mi manca uno”. Queste parole sembrerebbero far pensare al desiderio di avere uno da parte dello chef, che però ribadisce: “Ho ...