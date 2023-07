Brignano insulta cantante napoletano | scoppia il caos La moglie fa chiarezza

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un, Mario Forte, pubblica un video. Il profilo Instagram di Enricolo commenta e nasce una grande polemica sui social. Dal profilo del comico romano (che potrebbe essere vittima di hackeraggio) arriva un commento al video di Forte: “Pattume”. Dopo questa parola, in Rete si scatena iled interviene Flora Canto,diche è in viaggio all'estero. Il suo account probabilmente è stato hackerato e la conduttrice svela che mai sul marito avrebbeto Napoli. “Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…. figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo ...

Enricoun cantante, scoppia la polemica Il comico romano Enricoè finito al centro di una polemica per aver insultato un cantante su Instagram. Sotto a ...In ogni caso il cantante neomelodico non c'è stato e, sentendosi offeso, ha replicato al commento dipubblicando una serie di stories nelle quali ha espresso tutto il suo disappunto per le ...Enricoun cantante, scoppia la polemica Il comico romano Enricoè finito al centro di una polemica per aver insultato un cantante su Instagram. Sotto a ...

Enrico Brignano insulta Mario Forte: Pattume, la replica del cantante ... Fanpage.it

Un cantante napoletano, Mario Forte, pubblica un video. Il profilo Instagram di Enrico Brignano lo commenta e nasce una grande polemica sui social.Enrico Brignano, uno dei comici italiani più amati, talvolta attira l'attenzione su di sé rendendosi protagonista di scivoloni più o meno evidenti. Uno di questi, ...