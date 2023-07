Branca Oms | “Educare il gusto dei bimbi | acqua in famiglia e a mensa”

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'esperto sull'aspartame: "I piccoli esposti presto e a lungo termine, abituarli a sapori meno dolci"a tavola, e nel piatto sapori ‘al naturale’ e meno zuccherati. Dopo le valutazioni condotte sull’aspartame, la raccomandazione degli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è di “moderare l’uso dei dolcificanti”. Ma un’indicazione guarda anche al futuro e a quello che si può fare per la salute delle nuove generazioni: “Raccomandiamo, in generale, di abituare ila sapori meno dolci, soprattutto nei bambini”. L’invito arriva da Francesco, direttore del Dipartimento Nutrition and Food Safety dell’Oms. Parlando all’Adnkronos Salute dopo che sono state ufficializzate le valutazioni dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) e del Comitato congiunto di esperti Oms/Fao sugli additivi ...

...è per i grandi consumatori " ha detto". Chi beve una bibita ogni tanto non dovrebbe preoccuparsi". L' Associazione internazionale dolcificanti si dice soddisfatta del pronunciamento dell', ......è per i grandi consumatori " ha detto". Chi beve una bibita ogni tanto non dovrebbe preoccuparsi". L' Associazione internazionale dolcificanti si dice soddisfatta del pronunciamento dell', ......dopo che sono state ufficializzate le valutazioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) e del Comitato congiunto di esperti/Fao sugli additivi alimentari (Jecfa),...

Branca (Oms): "Educare il gusto dei bimbi, acqua in famiglia e a ... Adnkronos

Non superare un livello di assunzione giornaliera pari a 40 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo. Coldiretti: "Business da 12 miliardi di euro" ...Fanno discutere le recenti dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) relative all'impiego dell'aspartame. Stiamo parlando dell’ormai ...