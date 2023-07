Borsellino | autista sopravvissuto | “Io vivo per miracolo | in via D’Amelio trovo la mia pace”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Antonio Vullo: "Impossibile dimenticare, il 19 luglio per me è ogni giorno. La verità sulla strage? Dubito ci si possa arrivare, ma fronte antimafia non si spacchi"per. Antonio Vullo, l’unico agente di scorta di Paoloalla strage di via, lo dice con un filo di voce. “Non so ancora perché sia toccato a me, ma è stato un, non una fortuna come molti mi ripetono. Perché vivere ogni giorno con questo peso non è affatto una fortuna”. Per molto tempo, e “ancora oggi” l’essere rimasto in vita lo ha vissuto come una colpa. “Essere l’unicoa quell’inferno di fuoco mi ha danneggiato sia fisicamente sia mentalmente. L’ho sentito e lo sento ancora come una grande colpa, anche se razionalmente so che non è ...