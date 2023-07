Borsa | Milano chiude in calo | - 0 | 39%

Tra le small - cap di, protagonista Tessellis , tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 7,49%. 14 - 07 - 2023 18:00L' Indice delle società High Tech italiane si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Technology . Il comparto tecnologico aha aperto a 168.178,91 e si è poi portato a quota 169.670,06, in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice tecnologico dell'Area Euro archivia la seduta in ...ha limato dello 0,39%, mentre lo spread si e' portato a 169 punti (168 la vigilia) e il rendimento dei Btp a dieci anni al 4,16% (dal 4,27%). Piazza Affari ha risentito della debolezza delle ...

Borsa, Europa avanti piano con occhi su inflazione. Milano chiude a +0,3% Il Sole 24 ORE

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Chiusura senza direzione per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,06% a 7.374 punti, Londra ha ceduto lo 0,08% a 7.434 punti, Francoforte lo 0,22% a 16.105 ...Euro sopra 1,12 dollari, gas e greggio in ribasso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 lug - Le Borse europee hanno ripreso respiro, dopo la buona performance delle ultime cinque sedute. I ...