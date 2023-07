Borsa di Tokyo apre in rialzo dello 0 | 98%

Indice Nikkey +0,52% a quota 32.587,9 all'apertura pomeridiana. 14 - 07 - 2023 05:38mostra un esiguo +0,18% alle 04:50 e passa di mano a 32.477,62 punti. 14 - 07 - 2023 04:50Bene il principale indice azionario giapponese, con un progresso dello 0,97%, dopo aver aperto a 32.106,05. 14 - 07 - 2023 02:26

La Borsa di Tokyo ha aperto in rialzo, estendendo i rialzi di Wall Street dopo che l'allentamento dell'inflazione negli Stati Uniti ha alimentato le speranze che la lunga campagna di aumenti dei tassi ...Avvio piatto per gli altri listini del Vecchio Continente, dopo il rally della vigilia, spinto dal calo dell’inflazione in Usa a giugno oltre le attese. In lieve aumento il prezzo del petrolio, scende ...